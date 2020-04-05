GRAND AUSTIN高層連車位售5850萬元

市場消息指出，西南九龍GRAND AUSTIN第2座高層A室，實用面積1,502方呎，以約5,850萬元連車位易手，呎價38,948元。至於對落一層單位上月才以約5,500萬元連車位售出，相比下今次售價高出約350萬元。

不過，若對比同座另一個樓層稍高的A室，座向及面積相同，去年7月以6,450萬元售出，做價並不包括車位，反映近日易手的同類型單位明顯跌價。

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