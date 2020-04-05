【全球攬炒】裁員不絕！美國六成人認為經濟很差

外國傳媒報道，有調查顯示，美國民眾的悲觀情緒因股市暴跌、全國居家避疫，以及經濟停頓而大增，認為經濟好的人於今年1月佔67%，目前則反過來，有60%人認為經濟很差。

其中，在疫情爆發時有工作的人之中，23%的人或其家人被裁員。在每年收入不到5萬美元(約39萬港元)的家庭中，1/3的人或其家人失去了工作。

報道指出，明尼蘇達州一個社區學院的退休副院長認為，股市暴跌、失業率上升，以及商店關閉，經濟將可能持續惡化，令他看不到轉好的前景。

德州穆迪鎮一個護士站的30歲女護士表示，放無薪假後的前兩個星期仍有部分人工可領，惟3周後就將停薪，全家4口將面臨沒有收入的困境。

不過，雖然他們對國家經濟感悲觀，但調查顯示，多數美國人對個人財務和總統特朗普的經濟政策仍有信心。62%的美國人認為，個人財務狀況仍好，但少於1月的67%；39%的人表示財務狀況將改善，認為不會改善的佔19%。56%的人支持特朗普經濟政策，高於其43%整體支持率。

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