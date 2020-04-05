【石油大戰】傳沙特周四主持產油國視頻會議
2020年04月05日 17:00
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(Getty Images圖片)
外國傳媒引述沙特阿拉伯消息人士透露，沙特將在周四(4月9日)主持石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的視頻會議，將在周五(4月10日)公布5月原油官方售價。
沙特希望避免重蹈3月的覆轍，當時由於俄羅斯與其他OPEC+產油國缺乏合作，石油談判破裂。
另外，沙特推遲發布5月原油價格「是史無前例的舉措」，以便在周四會議前有更多時間與產油國接觸。
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