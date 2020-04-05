別奢望V彈！疫情恐驅使「超級儲蓄世代」

外國傳媒報道，風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel認為，在疫情影響下，當人們突然發現現實中世界較以前更脆弱時，承擔風險的意願就會更低，或會因而創造「超級儲蓄世代」，即他們對冒險投資的興趣降低、不介意錯失機會，亦更重視降低風險。

他推測，由於經濟快速惡化，將對人們樂觀看待未來的能力產生深遠影響，即使疫情危機明天就立即結束，也會因已發生的事情非常嚴重，足以留下約「一個世代」的影響。

他認為，若疫情引致「儲蓄社會」，雖然會使未來經濟增長速度減慢，但也有望帶來更能吸收未來衝擊、管理機制更好的經濟系統，令金融領域更強健。

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