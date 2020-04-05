新冠肺炎：英著名品牌Cath Kidston經營陷困

外國傳媒報道，英國現代復古零售品牌Cath Kidston正瀕臨申請管理令(Administration)邊緣。該公司發言人表示，會繼續與顧問機構Alvarez & Marsal合作，以發掘對公司有關的全部選項。

資料顯示，該公司於1993年成立，在全球有超過200間分店，在過去兩個財政年度，公司累蝕逾2,700萬英鎊。

所謂「管理令」，是規定法院如果確信某公司已經或將要資不抵債，可以裁定由有資格的破產執業人對該公司進行管理。從作用上看，「管理令」程序允許一個陷入困境但有復甦希望的公司採取有別於清算的拯救程序，該程序與重整制度有一定的類似。公司在債主入主前，有10天時間尋找買家。

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