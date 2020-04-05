新冠肺炎：學者指港發債助市場發展　不支持停供強積金

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，疫情對經濟造成的影響，應從源頭上解決。現時港府「overact」，禁止部分行業的活動，導致未能如常營運，「嗰頭派錢，呢個唔畀賺錢」，認為經濟活動能正常及自由運作，方能紓緩企業財困。

對於有意見認為政府可考慮發債。他指出，香港信用評級之所以一直高企，正因為香港沒有外債負擔，「開咗個頭(發行債券)，就好難返轉頭」。不過，香港作為國際金融中心，債市向來較弱，發債能增加市場產品，推動債市發展。

他提到，雖然許多國家均有發行債券，但香港是否真的需要透過發債，以增加資金來源，仍需要視乎香港的財政儲備。事實上，政府過去亦曾發行通脹掛鈎債券(iBond)，雖然被市場視為福利多於籌資工具，但認為可以先加大發行iBond規模，介乎200億至300億元，再檢視成效。

至於市場有聲音認為，應暫停強積金供款。莊氏直言不應該，強積金是僱員退休的安全網，貿然斷供會令僱員保障受損。

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