【全球攬炒】美民眾悲觀　歐零售界恐掀新金融危機？

歐美目前正受新冠肺炎疫情肆虐影響，經濟大受打擊，並醞釀新一輪金融危機，形勢嚴峻，投資者實不容輕視。事實上，美國總統特朗普亦就新型冠狀病毒大流行發表了悲觀展望，警告這是「非常可怕」的階段。

【歐洲零售商集體罷交租 恐掀新金融危機】

新冠肺炎在歐洲大爆發，區內多國政府勒令店舖停業以控制疫情，但零售商收入因此大受影響，一些主要零售商如Hennes & Mauritz(H&M)開始停止交租，這不但業主受損，還可能拖冧銀行業，恐釀新一輪金融危機。

H&M行政總裁Helena Helmersson在訪問中稱，由於今次危機影響所有人，大家應通力合作。H&M旗下5,000家店舖，4,000家已暫停營業，H&M在英國更威脅，若情況沒有好轉，可能取消租約。

英國地產公司BPF行政總裁Melanie Leech表示，業界需要在租金上已給予彈性，以協助陷入困境的零售業。

事實上，單在德國、法國及英國，以商用物業擔保的債務達1萬億歐元。其中，英國現時幾乎所有零售店舖關閉，但未來數周，將有1,800億英鎊商用物業債務需支付利息。

英國最大商場業主Intu Properties在疫情爆發前，經已遇上集資困難及需減少債務，公司表示過去1季只收到29%租金，警告繼續有零售商單方面停止交租，將會採取強硬行動，揚言不會資助財雄勢大的零售品牌。

有分析指，若有更多零售商停止交租，地產商將難以支付利息及避免債權違約。在最惡劣情況下，銀行要求撤回貸款，物業可能被銀行充公償債，如果壞帳嚴重，可能拖垮銀行系統。

【英國著名品牌Cath Kidston經營陷困】

事實上，歐洲零售業陷癱瘓狀態，已大大打擊業界營運前景！英國現代復古零售品牌Cath Kidston正瀕臨申請管理令(Administration)邊緣。該公司發言人表示，會繼續與顧問機構Alvarez & Marsal合作，以發掘對公司有關的全部選項。

資料顯示，該公司於1993年成立，在全球有超過200間分店，在過去兩個財政年度，公司累蝕逾2,700萬英鎊。

所謂「管理令」，是規定法院如果確信某公司已經或將要資不抵債，可以裁定由有資格的破產執業人對該公司進行管理。從作用上看，「管理令」程序允許一個陷入困境但有復甦希望的公司採取有別於清算的拯救程序，該程序與重整制度有一定的類似。公司在債主入主前，有10天時間尋找買家。

【美國六成人認為經濟很差】

美國方面，前景亦看不到樂觀勢頭。有調查顯示，美國民眾的悲觀情緒因股市暴跌、全國居家避疫，以及經濟停頓而大增，認為經濟好的人於今年1月佔67%，目前則反過來，有60%人認為經濟很差。

其中，在疫情爆發時有工作的人之中，23%的人或其家人被裁員。在每年收入不到5萬美元(約39萬港元)的家庭中，1/3的人或其家人失去了工作。

報道指出，明尼蘇達州一個社區學院的退休副院長認為，股市暴跌、失業率上升，以及商店關閉，經濟將可能持續惡化，令他看不到轉好的前景。

德州穆迪鎮一個護士站的30歲女護士表示，放無薪假後的前兩個星期仍有部分人工可領，惟3周後就將停薪，全家4口將面臨沒有收入的困境。

雖然他們對國家經濟感悲觀，但調查顯示，多數美國人對個人財務和總統特朗普的經濟政策仍有信心。62%的美國人認為，個人財務狀況仍好，但少於1月的67%；39%的人表示財務狀況將改善，認為不會改善的佔19%。56%的人支持特朗普經濟政策，高於其43%整體支持率。

【環球打工仔正遭受第一波失業衝擊】

事實上，全球打工仔正感受到疫情帶來的「第一波衰退衝擊」，令上周全球失業和申請救濟人數達到數百萬。

國際勞工組織早已警告，如果疫情得不到控制，全球可能有將近2,500萬人丟掉飯碗。為抗擊疫情，經濟按下了「暫停鍵」，從奧地利到美國各地的失業人士激增，側面反映出1930年代以來和平時期最嚴重的經濟衰退。

德意志銀行經濟研究部門的全球負責人Peter Hooper說：「我們預計美國和歐洲的失業率會升到兩位數，考慮到美國和歐洲短期內面臨的痛苦，就其程度而言，是大蕭條以來前所未見的。」

失業率上升將加大政府和央行盡快採取紓困措施的壓力，要麼補償被裁的工人，要麼說服僱主在疫情消退前不要裁員。如果做不到，經濟可能會陷入更深的衰退或復甦乏力，那時又需要決策者考慮推出更多刺激措施。

摩根大通的經濟學家預測，截至2021年底，美國失業率仍會在4.6%，歐元區失業率將在8.3%。

【別奢望V彈！疫情恐驅使「超級儲蓄世代」】

風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel認為，在疫情影響下，當人們突然發現現實中世界較以前更脆弱時，承擔風險的意願就會更低，或會因而創造「超級儲蓄世代」，即他們對冒險投資的興趣降低、不介意錯失機會，亦更重視降低風險。

他推測，由於經濟快速惡化，將對人們樂觀看待未來的能力產生深遠影響，即使疫情危機明天就立即結束，也會因已發生的事情非常嚴重，足以留下約「一個世代」的影響。

他認為，若疫情引致「儲蓄社會」，雖然會使未來經濟增長速度減慢，但也有望帶來更能吸收未來衝擊、管理機制更好的經濟系統，令金融領域更強健。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626