睇樓活動大減！十大屋苑周末僅7宗成交　按周跌逾半

政府因應肺炎疫情實施「限聚令」，令市場睇樓活動大減，交投明顯下跌。中原指出，十大屋苑在過去周六、日只有7宗成交，按周勁跌53.3%，並創8周低位，包括鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園等6個屋苑未聞成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大部分市民留家避疫，加上平價筍盤早已被市場吸納，令交投進一步放緩，二手樓市未來走勢還要看疫情發展。

期內港島區三個藍籌屋苑均未能錄得交投，該行趙鴻運表示，太古城本月仍未錄得買賣成交，區內睇樓氣氛平穩，市場購買力仍在，惟買家與業主對樓價的期望有落差，令屋苑交投靜局。

九龍區方面，荔枝角美孚新邨錄1宗成交，該公司余考成指出，單位為5期蘭秀道15號中高層A室，實用面積536方呎，大兩房間隔，以826萬元易手，實用呎價15,410元。據悉，原業主2006年8月以210萬元入市，現轉手帳面獲利616萬元，單位升值逾2.9倍。

至於過去兩日買賣最活躍屋苑為天水圍嘉湖山莊，錄得4宗成交。中原陳德孝表示，新成交包括賞湖居6座低層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，最初開價540萬元，業主見成交回落，降價至519萬元沽出，實用呎價11,559元。

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