中播控股旗下簽署衛星多媒體業務協議

公司表示，參與國內主流衛星多媒體業務的又一里程碑，對公司有重大的商業和戰略意義。

鑫諾衛星是中國衛通集團旗下從事「天地一體」衛星通信及廣播服務業務的核心專業子公司，中國航太科技集團企業的一份子，擁有由北京、香港、喀什、斯里蘭卡、歐洲、北美等境內外多個關口站組成的中國自主可控的全球衛星寬頻通信網。

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