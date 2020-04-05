末日論者2020年發威！黃金真的會變成「終極資產」？

外國傳媒報道，主張以黃金為貨幣基礎(金本位)和投資黃金的金甲蟲(gold bugs)，在金融市場一直被視為「邊緣人」，因他們經濟發出「末日警告」，即例如：金融資產即將崩潰、紙幣變廢紙等等。然而，他們的預言可能會在2020年成真。

事實上，隨着疫情全球大爆發，黃金跑贏了美元和美國國債，成為今年以來表現最好的主要資產。

著名金價大好友、美國暢銷書《貨幣戰爭(Currency Wars)》作者Jim Rickards說：「我們早就警告會發生這種事。」他一向建議持有黃金。

末日論者一向把黃金當成「終極避險資產」，這種硬資產不怕通脹，而且幾世紀以來一直保值，最重要的是，鎖在金庫的實體黃金不怕沒有交易對手，就連政府和央行都動不了。

貴重金屬投資公司Goldmoney創辦人兼行政總裁Roy Sebag指出，各國央行已無法掌控最有影響力的政策工具，在此整體經濟巨變下，黃金將成為最卓越的貨幣。

「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)亦表示，在疫情結束前，黃金會大漲，當人們對貨幣和政府失去信心，就會去買黃金和白銀。

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