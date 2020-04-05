劈足90萬！沙田偉華中心呎售15028元　一年低位

樓市氣氛薄弱，市場持續出現低價成交個案，消息指出，沙田偉華中心1座低層A室，實用面積358方呎，兩房間隔，去年5月以628萬港元開盤放售，其後一直下調叫價，最終累減90萬元，以538萬元獲承接，呎價15,028元，屬屋苑呎價一年低位。

據了解，上址2004年購入價約130萬元，至今升值約408萬元，升幅3.1倍。

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