【石油大戰】俄羅斯態度軟化！會進行建設性會談

外國傳媒報道，俄羅斯克里姆林宮發言人表示，俄羅斯別無選擇，只能就石油問題進行建設性會談。新冠疫情大流行期間延長俄羅斯帶薪假期的決定，給經濟造成了極大的壓力。

發言人又指出，俄羅斯從來沒有放棄支持石油輸出國組織(OPEC)減產協議，莫斯科與總統普京都渴望有建設性的談判，石油產量的增加會導致石油價格降低，任何國家都沒有好處。

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