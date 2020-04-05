新冠肺炎：醫護也失業？美國4.2萬人失業 因為...

外國傳媒報道，雖然醫護人員在此次疫情中被視為忙得不可開交，但並非就業保證！由於不少非新冠肺炎相關的手術和診斷等醫療被迫延後，導致上千名非緊急專業或協助手術的醫護人員爆發失業潮。

報道指出，在美國，不論是主要大城市的內科醫生，或是小型獨立醫院，甚至是跨州連鎖的醫療集團Steward Health Care，最近都遇上經營困難，迫使醫護人員面臨裁員或留職停薪的狀況。即使是專業性較高、甚至能協助患者進行插喉的麻醉護理師等，在賓州的地方醫院亦出現大批失業人潮。

根據官方上周五(3日)的統計資料顯示，目前醫護人員最少有4.2萬人失業；明尼蘇達州自3月16日至31日期間，就有1.36萬名醫護和技術人員申請失業補助。

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