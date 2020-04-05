樓價UPDATES：市場租樓意欲大減　業主須減價

肺炎疫情令市民租樓意欲大減，放租業主需要下調租金吸客，長沙灣碧海藍天及粉嶺綠悠軒均錄減租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角維景臺中層B室，實用面積971方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以約1,700萬元承接，實用呎價17,508元，屬市價水平。

●北角宣協大廈低層A室，實用面積274方呎，兩房間隔，以約505萬元售出，實用呎價18,431元。原業主於2008年5月以185萬元購入上址作投資用途，持貨近12年帳面獲利約320萬元。

●北角康福園B座中層A室，實用面積992方呎，三房套房間隔，最初叫價1,550萬元，放盤約4個月，累減102萬元，以1,448萬元成交，實用呎價14,597元。

●薄扶林碧瑤灣20座低層B室，實用面積906方呎，兩房連套房間隔，成交價1,450萬元，實用呎價16,004元。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天3座中層D室，實用面積508方呎，兩房間隔，減租1,500元，以月租1.65萬元租出，實用呎租32.5元。

●旺角利奧坊‧凱岸1座中層G室，開放式間隔，實用面積194方呎，放租約3星期減租900元，以1.01萬元租出，實用呎租52.1元，新租客為單身人士，睇樓兩次後決定承租。

●將軍澳峻瀅II第2座中層H室，實用面積512方呎，兩房間隔，原業主開價720萬元，微減5萬元，以715萬元成交，實用呎價13,965元。

●將軍澳南豐廣場1座高層B室，實用面積781方呎，三房間隔，減價70萬元，以約1,060萬元成交，實用呎價13,572元。

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新界區

●粉嶺綠悠軒6座低層A室，實用面積427方呎，兩房間隔，原叫租1.2萬元，減租1,000元後，以1.1萬元獲承租，實用呎租25.8元。

●粉嶺牽晴間6座中層G室，實用面積428方呎，兩房間隔，以588.8萬元獲承接，實用呎價13,757元，單位2010年至今升值約2.3倍。

●大埔昌運中心4座高層H室，實用面積342方呎，兩房間隔，原開價550萬元，減價14萬元或2.5%，以536萬元易手，實用呎價15,673元。

●大埔嵐山8座高層G室，實用面積749方呎，三房連套房間隔，去年11月底開始放盤，開價840萬元，減價40萬元或約4.8%，終以800萬元沽出，實用呎價10,681元。

●上水新都廣場1座低層D室，實用面積475方呎，兩房間隔，以618萬元以連租約成交，實用呎價13,011元。現時屋苑約有10個放盤，最低入場價由528萬元起。

●屯門啟豐園2座低層B室，實用面積410方呎，兩房間隔，減價4萬元，獲用家以516萬元承接，實用呎價12,585元。

●大圍聚龍居12座高層B室，實用面積942方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元連車位易手，實用呎價14,331元。原業主於2014年以896元購入單位，至今升值約51%。

●東涌區上月錄142宗租賃成交，其中昇薈佔12宗，屋苑3座中層D室，實用面積741方呎，兩房連套房間隔，獲家庭客以月租2.06萬元承租，實用呎租27.8元。

●馬灣珀麗灣19座中高層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，上月初開價640萬元，調減至600萬元即獲洽購，議價後減至568萬元易手，實用呎價11,592元。

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