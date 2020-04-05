【地產專題】銀行估價首季全線跌　最慘屋苑係...

新冠肺炎疫情於上季全球爆發，對樓市及經濟造成嚴重衝擊，大幅削弱銀行估價取態。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，首季初步估價全線下挫，以市區盤跌得最慘，當中紅磡黃埔花園單位估值按季大跌6.6%，牛頭角得寶花園也有頂層戶估價減少35萬港元。

據滙豐銀行網上估價，黃埔花園2期16座一個低層戶，實用面積466方呎，估價約740萬元，較對上一季的792萬元，明顯跌52萬元。事實上，首季跌勢有加快迹象，最新跌幅亦較之前季度的5.9%，擴大0.7個百分點。

中原袁顯岸表示，政府禁止4人以上群聚後，市場氣氛減慢，無論買賣及睇樓量均下跌最少三成。該屋苑本月暫未聞交投，上月全月則錄約31宗成交，平均實用呎價約16,682元。

【康怡冧5% 太古城穿千萬】

市區上車盤的得寶花園，估價也顯著調整，屋苑一個頂層單位初步估值由586萬元，按季減約6%至551萬元。香港置業譚征稱，三月份該盤錄7宗成交，買賣與2月份持平，平均呎價約16,587元，則下跌約2.6%，當中有3宗成交呎價低於1.6萬元水平。

他指出，屋苑做價有回落趨勢，如最受買家歡迎的實用面積282方呎一房戶，該類單位近日約450萬至460萬元可獲承接，而同類做價高位曾達約550萬元，至今已回落近兩成。

此外，鰂魚涌太古城及康怡花園兩大港島指標屋苑，初步估價按季亦下挫約5.5%及5%，其中太古城順安閣低層兩房戶，最新估價跌穿千萬元，報約987萬元，較對上一季減少57萬元。

【馬鞍山「禁聚」後交投縮半】

至於新界區以東涌海堤灣畔跌勢較急，屋苑2座低層戶初步估價，按季下跌約4.4%至928萬元，馬鞍山新港城J座高層單位報約628萬元，也減少約2.9%。世紀21奇豐莊瑞生表示，屋苑上月錄16宗成交，但以限聚令生效後計起，該區整體成交減少約一半。

資深投資者吳龍飛表示，面對未來樓市大跌市，銀行估價保守，料較市價再估低約一成。當經濟轉差，銀行收緊按揭，業主面對現實降低開價，減幅更需多於10%，樓價要比估價更低，新買家才可上會。相信市場難再出現高於銀行估值買賣，預期估價會繼續回落。

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