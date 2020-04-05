【全球攬炒】疫情恐加劇英國貧富懸殊

外國傳媒報道，有英國專家表示，2008年全球金融海嘯引發逾10年放水政策，讓英國貧富懸殊高企，疫情將更加劇該問題。

據官方資料顯示，英國有超過1,400萬人生活在貧困之中，接近全部人口的1/4，並有420萬兒童處於貧窮，為貧困人口的30%。隨着英國「封城」令大量人民失業，這種情況正在惡化。在過去兩周，英國有近100萬成年人申請統一福利金，人數幾乎是以往的10倍。

社會變革組織Joseph Rowntree Foundation經濟學主管Dave Innes說：「對餐旅服務業和零售業等從業員來說，貧困的風險特別高，因這些行業的人更可能面臨低薪和工作無保障。從經濟上說，我們知道很可能會出現大衰退，而且很難從大衰退中迅速復甦，這通常對貧困或面臨貧困風險的人打擊最嚴重。」

申請統一福利金雖然可以讓單身家庭每月收入達到400英鎊(約3,804港元)，但仍遠低於在英國被認為足以免於貧困的600英鎊(約5,707港元)水平。

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