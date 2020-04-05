【全球攬炒】倘持續封城　美次季GDP最悲勁縮75%

外國傳媒報道，穆迪分析(Moody's Analytics)表示，過去3周以來，美國各地為防疫執行嚴厲的封閉措施，使非必要商業活動暫停，讓美國每天經濟產出與防疫前相比大減29%。

不過，穆迪首席經濟學家贊迪認為，第2季的每天經濟產出不會持續大減29%，但當季國內生產總值(GDP)按年仍要大跌30%；若每天產出持續大減，GDP按年則要暴跌約75%。

目前聯邦政府建議至少要維持「封閉」措施到4月30日。穆迪指，美國每10個郡就有8個實施「封閉」措施，大部分集中人口最稠密地區，這些郡共合佔全美經濟產出比率近96%。

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