新股專輯：傳瑞信放棄參與微醫香港IPO計劃

外國傳媒引述消息人士透露，瑞信放棄了微醫在香港首次公開募股的計劃。

消息人士說，這家瑞士銀行不再參與該交易。據彭博上個月報道，瑞信被選中與摩根大通、招銀國際一起牽頭微醫的股票發行。此前預期在今年底之前進行該IPO，目標是籌資5億至10億美元。微醫是中國最大的網上醫療健保初創公司之一。

瑞信的一位代表不予置評，而微醫的一位代表稱公司仍在選擇合作夥伴，尚未敲定安排此次IPO的銀行。

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