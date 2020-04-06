沈振盈：大市醞釀強勁反彈浪

港股經過前周從低位大幅反彈之後，過去一周只是高位整固，日升日跌，恒指全周波幅大約900點，正是待變格局。美國疫情數據急速上升，但市場似乎已經反映了此預期，道指亦總算企穩於21,000點之上。

若以玄學的角度，4月4日清明之後，正式踏入「庚辰」月，此月天干「庚金」對股市有利好的作用，估計未來兩周港股將逐步回升。如配合技術分析，恒指若上破23,800點阻力，有望回補3月12日的下跌裂口24,800至25,000區間。

本周每日的股市走勢預測：

周一（己卯日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，先升後回，反覆偏好。

周二（庚辰日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢強勁。

周三（辛巳日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，持續升勢，尾市略回。

周四（壬午日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先低後高，反覆上落。

周五（癸未日）：假期。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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