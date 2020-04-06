沈振盈：大市醞釀強勁反彈浪
2020年04月06日 00:08
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港股經過前周從低位大幅反彈之後，過去一周只是高位整固，日升日跌，恒指全周波幅大約900點，正是待變格局。美國疫情數據急速上升，但市場似乎已經反映了此預期，道指亦總算企穩於21,000點之上。
恒指走勢跑贏道指，上周初期指結算，一度升上23,800點水平，但周三受滙豐控股(00005)事件拖累，令到指數24,000點關口前無功而回。後市仍看反彈之勢持續，皆因疫情之恐慌已在3周前反映，兼且基金拆倉及去槓桿之沽盤已被消化，配合全球央行「放水」，估計更強勁的反彈浪正醞釀中。
若以玄學的角度，4月4日清明之後，正式踏入「庚辰」月，此月天干「庚金」對股市有利好的作用，估計未來兩周港股將逐步回升。如配合技術分析，恒指若上破23,800點阻力，有望回補3月12日的下跌裂口24,800至25,000區間。
本周每日的股市走勢預測：
周一（己卯日）：天干屬土地支屬木，木剋土之局，先升後回，反覆偏好。
周二（庚辰日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢強勁。
周三（辛巳日）：天干屬金地支屬火，火剋金之局，持續升勢，尾市略回。
周四（壬午日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先低後高，反覆上落。
周五（癸未日）：假期。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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