油價曾急挫1成 布油下試30美元關

國際油價突然急挫，布油一度瀉11.96%，低見30.03美元，最新報31.92美元，仍跌6.42%。紐油亦曾插10.8%，低見25.28美元，最新跌7.41%，至26.24美元。

外國傳媒引述沙特阿拉伯消息人士透露，沙特將在周四(9日)主持石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的視頻會議，而不是早前盛傳的周一(6日)，另沙特將在周五(10日)公布5月原油官方售價。據悉，沙特與俄羅斯皆希望美國加入石油減產協議，但美國總統特朗普早前表示如有必要，將對來自外部的石油徵收關稅，以保護國內的石油產業。

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