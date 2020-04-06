古勝：石油ETF候低分注收集
2020年04月06日 07:00
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(Getty Images)
港股上周大致上喺23,000關口上落，唔單止波幅收窄，就連成交都縮埋，上周五成交金額更加唔夠800億元，相比起之前日日過千億成交元，氣勢完全不可同日而語。
雖然，上周五收市之後，中國人民銀行宣布對中小銀行定向降準，釋放長期資金約4,000億元人民幣。先唔講有冇效，但相比外國央行大手筆救市，老古覺得有啲杯水車薪。目前，市場似乎正在醞釀暗湧，不過恒指依家仲喺10天線之上，所以有唔少缸邊友心存希望。但若然今個星期連10天線都失守，將會好大機會再尋底。
喺咁嘅情況下，股民更加要避開弱勢股，尤其係早前強勢的瑞聲科技(02018)，目前股價低殘，千祈唔好見平就買。皆因疫情肆虐，各國經濟活動停擺，全球消費力收縮已成定局，就連5G時代所帶來的換機潮，智能手機都難擺脫出貨量年年萎縮的命運。大行瑞信早前發表報告，分別下調今、明兩年全球智能手機出貨量預測7%及5%，為反映出貨量預測，同時下調瑞聲今、明兩年的盈利預測9%及5%，目標價降至42元，維持「中性」評級。
而瑞聲業績後亦坦言，新冠肺炎或影響消費者對智能手機的需求，令今年首季盈利受挫。因此，該股近日走勢弱勢，受制1月以來的降軌，向上突破20天線42元水平的阻力頗大，上周五收報39.8元，暫時企喺10天線上。若然進一步跌穿該線，可能下試35元支持位，保守股民最好等待技術指標轉好再買都未遲。
至於近日令市場眼前一亮的油價大反彈，可否順勢跟入？咁就要睇吓美國、俄羅斯及油組國之間角力，老古相信油價長期難以維持低價。因為各國除了石油開採成本，還要包括其他如運費、債務及佔其國家收入比例等成本因素，因此就算以沙特傳聞中低至10美元開採成本，亦都難以持久戰。因此，長線嚟講，油價向上的機會比向下的機會大，若然對未來油價有信心，可以留意一下F三星原油期(03175)，該石油ETF追蹤標普高盛原油額外回報指數，與油價的相關性頗高，可以候低分注收集。
至於石油股方面，近日升幅已頗大，以上周五收市價計，中國海洋石油(00883)、中國石油股份(00857)分別由低位反彈37.2%及31.4%；至於最受惠低油價的中國石油化工股份(00386)，升幅亦有22.8%，短線可能要抖抖氣。
展望本周，關鍵數據是中美兩國將於周五公布各自的3月份消費者物價指數，屆時將會知道在環球鎖國之下，物價會否大幅上漲。不過，老古相信，目前世界鎖國時日尚短，暫時對民生影響不大，若然長期封閉，老古真係唔敢想像，只能說句天佑人類！
東網財經專欄作者 古勝
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