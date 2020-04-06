古勝：石油ETF候低分注收集

港股上周大致上喺23,000關口上落，唔單止波幅收窄，就連成交都縮埋，上周五成交金額更加唔夠800億元，相比起之前日日過千億成交元，氣勢完全不可同日而語。

雖然，上周五收市之後，中國人民銀行宣布對中小銀行定向降準，釋放長期資金約4,000億元人民幣。先唔講有冇效，但相比外國央行大手筆救市，老古覺得有啲杯水車薪。目前，市場似乎正在醞釀暗湧，不過恒指依家仲喺10天線之上，所以有唔少缸邊友心存希望。但若然今個星期連10天線都失守，將會好大機會再尋底。

而瑞聲業績後亦坦言，新冠肺炎或影響消費者對智能手機的需求，令今年首季盈利受挫。因此，該股近日走勢弱勢，受制1月以來的降軌，向上突破20天線42元水平的阻力頗大，上周五收報39.8元，暫時企喺10天線上。若然進一步跌穿該線，可能下試35元支持位，保守股民最好等待技術指標轉好再買都未遲。

展望本周，關鍵數據是中美兩國將於周五公布各自的3月份消費者物價指數，屆時將會知道在環球鎖國之下，物價會否大幅上漲。不過，老古相信，目前世界鎖國時日尚短，暫時對民生影響不大，若然長期封閉，老古真係唔敢想像，只能說句天佑人類！

東網財經專欄作者 古勝

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