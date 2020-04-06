【專家點評】周樂樂：市場弱勢震盪　關注國策受益股

過去一周，受益於疫情好轉、逆周期政策的及時應對與整體估值的相對優勢等，A股市場呈現一定的「獨立性」。外圍市場上周報復性反彈後，本周A股小幅回調，加之清明小長假來臨，A股表現平平。本周遊資熱炒農產品，不單單是米麵糧油肉蛋奶，連醬醋茶都不放過。醫療機械板塊持續受市場炒作。而新基建板塊則熄火，5G、特高壓、充電樁、數據中心整體表現弱。

市場消息方面，市場焦點仍在國內政策刺激與國外疫情動向及其應對政策。中國宏觀數據顯示3月PMI數據有所收復，但從環比視角看，企業景氣度後續仍需一段時間才能恢復至正常水平。面對外貿、就業、通脹等不明朗的前景，市場憧憬貨幣政策與貨幣政策齊齊發力。目前貨幣政策靈活性高，3月30日央行超預期降息20bp，也並非貨幣政策一步到位，標誌着人民銀行進一步加大逆周期調節力度。

4月3日收市後，中國人民銀行亦決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%，並向中小銀行定向降準，釋放長期資金4,000億元人民幣。而財政政策落地尚需時間，3月27日中央政治局會議明確了財政政策擴張的幾個方向：提高赤字率、增加地方政府專項新發額度、發行特別國債。

與此同時，國際方面，美國國會通過了史上規模最大的緊急經濟救助計劃，對受影響行業的針對性補助、稅收減免以及對各州和地方政府的財政支持，美聯儲則通過零利率、無限量化寬鬆(QE)及多項信貸工具以維護市場流動性。一連串救市措施令美股暫時結束了大規模恐慌性拋售，道指一度從低點反彈超20%，但成交量萎縮反映出投資者的謹慎情緒。歐盟則提議從政府擔保中借款1,000億歐元，為歐盟短期工作計劃提供資金；增加當前限額下針對農民的現金墊款，以給其更多時間申請歐盟支持。

綜合來看，政策底已現，市場期待市場底出現。建議投資者不宜過度悲觀，耐心等待市場的後續收復和進一步政策落實。配置上，可以關注國策受益股為主。主要包括逆周期調節下，政策發力的方向，如以5G為首的新基建行業，以及消費刺激的新能源汽車等上下游行業；股市下跌以來調整比較充分、具有高護城河的白馬股；市場連續調整以後，若市場情緒回升，有望獲資金關注的超跌科技龍頭股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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