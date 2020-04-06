【專訪】花旗估港股不會重演「斷崖式下跌」　宜低吸...

中國人民銀行上周五(3日)宣布再度定向降準，惟市場預期對港股短線刺激作用不大。花旗董事總經理劉顯達表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，環球經濟不明朗，預期港股第2季持續震盪，惟早前市場因流動性繃緊不問基本因素掟貨的情況基本上已成過去，不會重演首季般斷崖式下跌。

劉顯達接受東網專訪時表示，港股第2季繼續受環球疫情主導，現時歐美已成新冠肺炎重災區，經濟陷入停頓，訂單和需求減少，內地製造業及出口貿易表現將顯著轉差，拖慢經濟復甦。他又認為，港股今年全年跑輸內地股市的機會很大，原因是資金進出較自由，對環球經濟自然較敏感。

然而，他認為，港股首季暴瀉是流動性突然收緊導致所有板塊「通殺」，這個險境基本上已經過去。富瑞金融資金流報告亦顯示，截至上周三(1日)止一周，雖然全球貨幣市場基金再「吸資」近2,000億美元，惟企業債券及股票基金整體而言也重新錄得資金淨流入，規模分別約為135億及82億美元，當中中國股票互惠基金及ETF(交易所買賣基金)再錄得近14億美元淨流入，連續三周累計「吸資」近47億美元。

劉顯達稱，雖然環球經濟仍然疲弱，但不少港股經已顯著回落，市場將加快吸納優質股作中長期投資，繼而帶動港股氣氛有所好轉，因此投資者可從不太受疫情影響的互聯網及科技、醫療保健、日用品消費，以及基建板塊中，揀選屬行業龍頭、盈利增長強勁、現金流充裕、負債率低、市場份額可望再擴大，以及產品議價能力強的優質股，分注買入作中長期部署。

不過，劉顯達提醒，疫情打擊較重的行業表現會持續走弱，港股不同板塊表現呈現兩極化，對環球經濟敏感的銀行、地產、零售、旅遊，以及酒店等板塊不宜沾手。此外，由於疫情引發內地停工，民眾收入及購買力相應下降，對非必需消費品的需求將隨之顯著下降，因此看淡汽車及體育用品股。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，人行再度降準對港股短線刺激有限，因為市場早已預期，而且內地股市周一(6日)休市，市場會進一步消化有關消息。市場憧憬人行調低存款基準利率，惟就算減幅度亦恐有限，對銀行淨息差未必有顯著幫助。

然而，他相信，「放水」總會穩定投資氣氛，港股通周二(7日)重啟亦會令大市交投回升，而且歐美疫情或不久見頂，產油國亦不會坐視油價持續徘徊每桶20美元，預期恒指4月上半會守穩22,800點，上試24,000點，看好增長較高的新經濟股、現金流理想的物管股，以及接收從滙控流出資金的高息股，其中「食正」5G的電訊股可看高一線。

【中電、粵投「疫」境影響微】

本地公用股方面，劉顯達看好中電和粵投，理由是佔其盈利2/3的香港業務，前景清晰「計到數」，應該不會減派息，滿足市場風險胃納偏低、追求安全的需要。

他分析，中電與政府簽了利潤管制協議，香港電力業務本身就有8%的回報保障。儘管有人擔心廣東及香港政府今年第3季商討制定未來3年東江水水費時有其他考慮，但他認為，過去經驗是「沙士」及金融海嘯後一樣無減，因此粵投東江水業務收入被削的機會不大。

劉顯達又指，環球機構投資者近年愈益重視上市公司的ESG(環境、社會和公司治理)，而內地大方向是透過「煤改氣」整治空氣污染和減低碳排放，因此燃氣股可謂先天上比煤電股，更切合大型基金新的選股要求，股價向上動力自然更勝一籌。

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