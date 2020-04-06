【股民熱話】金融市場頻現異象　投資者的頭號任務係…

2020年才過了3個多月，金融市場頻現異象，令人擔心災難陸續有來。

●異象之一：美股兩周內四次熔斷

美股是全球影響力最大的股市之一，可今年以來，竟然曾在兩周即十個交易日內，出現四次熔斷，波動之大，猶如小型股市，震散全球股民的玻璃心…

●異象之二：油價大上大落

今年以來，國際油價好似「跳咗總掣」，大上大落，試過單日可以跌三成，又試過單日可以反彈兩成，但總括而言，紐約期油價格由年初高位每桶65元水平回落至近月一度失守20美元，累跌幅度達七成。港股中，單係「三桶油」(中海油、中石油及中石化)，今年以來累計的合計市值一度累計蒸發逾3,700億元，跌到人到癲…

●異象之三：大藍籌除淨後話取消派息

●異象之四：股市與金價同時下挫

3月份全球股市極端波動，金價一向會被視為避險之地而成為資金去處，可實際上卻竟然相反，資金照沽黃金套現，大部分流向美元，結果出現股跌、金價也跌的情況。金價的動盪更令人咋舌，曾出現24小時內升幅逾兩百美元，致使部分交易商要因市場流動性問題而暫停網上紙黃金交易平台，情況罕見。

其實，除了金融市場之外，其實整個社會都有不少怪象，就如有人打劫，但並非打劫金銀珠寶，而係草紙(廁紙)；又如唔多「唔臭米氣」不好食飯的香港人，一次又一次搶米做糧食儲備。總而言之，市場上種種怪現象，源頭離不開「恐慌」二字！

好多股民都問筆者，到底港股係咪已見底。筆者的看法係，一日歐、美的疫情尚未受控，難言見底。一日中國資產價值未大冧，港股可以少理指數波幅，炒股不炒市，都仲有操作空間。但若然歐、美疫情遲遲未受控，最終將反過來拖累中國經濟，中國資產面臨大幅調整的話，則港股要再跌一、兩成，絕對唔係咩天方夜譚。所以，筆者重申，目前並非瞓身博反彈的時候，投資組合宜盡量審慎，謹記對於股民而言，今年的頭等大事，並不是追求多少回報，而是「保本」！

東網財經專欄作者 帥哥

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