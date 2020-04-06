【市前重點睇】道指期貨升逾200點　油價急挫

●美匯指數升上100.72，離岸人民幣(CNH)低見7.1198，港匯企7.753，美元兌日圓見108.62，歐元跌至1.0813，英鎊弱見1.2223。金價處1,618美元。布油跌至31.79美元，紐油挫至26.08美元。道指期貨升逾200點。

●【石油大戰】石油輸出國組織(OPEC)和聯盟產油國，合稱OPEC+原定周一(6日)召開討論減產的視像會議將要押後。有產油國代表稱，會議將押後至周四(9日)，以便有更多時間談判。

-油組會議延期，國際油價周一突然急挫，布油一度瀉11.96%，低見30.03美元。紐油亦曾插10.8%，低見25.28美元。

-紐約期油上周五收報每桶28.34美元，升3.02美元或11.93%，全周累升31.8%，創歷史上最大單周升幅。布蘭特期油收報每桶34.11美元，升13.9%。

-美國總統特朗普：必要時或使用關稅保護國內石油業。

-博弈未完！沙特阿美推遲公布5月銷售價。

●道指上周五(3日)收報21,052點，跌360點或1.69%；標指收報2,488點，跌38點或1.51%；納指收報7,373點，跌114點或1.53%。

●股神減持航空股！達美航空警告：每日燒錢4.6億。

●【歐美有別】聯儲局暫不限制華爾街大行派股息。

●美國3月非農就業人數暴跌逾70萬，ISM服務業活動與就業指標也創下2008年來最大降幅。

●美國3月失業率亦由3.5%的半世紀低位，跳升0.9個百分點至4.4%，創2017年來新高，並差過預期的3.8%，期內平均時薪按月升0.4%，多過預期的0.2%。

●美國10年期國債孳息率上周五跌0.23點子，報0.5948厘。

●港股ADR指數上周五收報23,075點，跌160點或0.7%。

●即月恒生指數夜期上周五收報23,076點，跌120點，低水160點，成交25,409張。

●紐約期金上周五收報每安士1,645.7美元，升8美元或0.5%。

●英國富時100指數上周五收報5,415點，跌64點或1.18%；法國CAC指數收報4,154點，跌66點或1.57%；德國DAX指數收報9,525點，跌45點或0.47%。

●中國人民銀行對中小銀行定向降準，釋放4,000億元人民幣。

-人行自周二(7日)起，將超額存款準備金利率從0.72厘下調至0.35厘，為2008年來首次。

●內地股市假期，周一休市。

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