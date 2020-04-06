老恒和釀造正調查以澄清子公司涉法律行動一事

(1)中國執行信息公開網之公開信息，關於董事會主席、執行董事、集團首席執行官兼控股股東陳衛忠及湖州老恒和釀造(公司一家全資子公司)，於2020年3月20日共同被湖州市吳興區人民法院列為被執行人，案號(2020)浙0502執868號，涉及執行標的額為2,000萬元人民幣(下同)；(2)中國執行信息公開網之公開信息，關於陳衛忠及湖州老恒和於2020年4月1日共同被長興縣人民法院列為被執行人，案號(2020)浙0522執1029號，涉及執行標的額為9,900,545元；及(3)中國裁判文書網日期為2020年3月23日之公開信息，關於湖州機床廠與湖州老恒和及陳衛忠借款合同糾紛一審民事調解書。

於該公布日期，公司正就法律行動進行調查以澄清(其中包括)該等法律行動是否實際上與湖州老恒和有關，以及為何該等法律行動會針對湖州老恒和作出。公司正評估該等法律行動對集團的可能影響。

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