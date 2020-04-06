鴻興印刷無錫廠房用地被徵收　擬建新廠房

被徵收土地總面積約150,317.5平方米，位於中國江蘇省無錫市新吳區，目前主要用作集團業務營運所需生產廠房的一部分，該土地已被納入無錫市之土地規劃項目。

鴻興將計劃投資新土地，而無錫當局應就該項目提供補貼。根據土地徵收協議，無錫當局承諾，於土地徵收協議之日起9個月內，無錫當局將促成鴻興包裝採取措施，通過土地招標、拍賣或掛牌出讓，以不超過被徵收土地每平方米物業估值之代價，取得一塊位於長江東路、經三路區域且面積不小於約33,333平方米之新土地的土地使用權。

鴻興包裝將計劃在新土地上建設採用高新包裝印刷技術之新生產廠房；於獲得新土地後3個月內取得投資總額為3億元(或等值美元)之新生產廠房建設項目核准文件；於獲授新土地後9個月內注資2,000萬美元；及於就上文所述新土地上之新生產廠房取得建築許可證後18個月內開始投產。

此外，無錫當局同意就實施相關項目給予鴻興包裝一次過補貼400萬元，條件為鴻興包裝已作出上述注資，且有關補貼應被用於高新包裝印刷技術並達到一定財務業績目標。

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