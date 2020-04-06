新冠肺炎：首相約翰遜入院檢查　英鎊曾跌1%

新冠肺炎肆虐包括英國等全球多國，上月底確診的英國首相約翰遜，周日入院接受檢查。首相辦公室發言人指，由於約翰遜確診後10日仍出現病徵，因此入院檢查作為預防性措施，但強調他仍負責領導政府。

另外，即將踏入94歲的英女王伊利沙伯二世周日(5日)晚罕有發表特別電視公開講話，要求國民面對疫情要展示自律和保持幽默感。

英鎊匯價周一(6日)亞洲市交易時段下跌，曾跌1%，低見1.2146美元，最新仍跌0.37%，至1.2223美元。英鎊兌港元見9.4763。

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