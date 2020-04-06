亞洲股市：日股靠穩 韓澳股漲1%至2%

亞洲主要股市上升，日本日經225指數高開37點或0.2%，至17,857點，其後升幅輕微擴至60點或0.3%，高見17,816點。

日本新冠肺炎確診個案截至周日(5日)已增至逾3,600宗(不計疫輪鑽石公主號)，其中東京於剛過去的周末及周日連續兩日單日新增逾百宗病例；日媒報道，日本首相安倍晉三短期將正式宣布日本進入緊急狀態。

南韓首爾綜合指數高開19點或1.1%，見1,745點，之後最多曾升35點或2%，報1,760點。

澳洲股市穩升，早段曾升109點或2.1%，報5,216點。

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