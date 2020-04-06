【專家點評】陳汝銘：海螺創業具政策優勢

集團早前公布截至去年底止全年業績，收入按年增長77.2%至51.2億元人民幣，股東應佔淨利潤約為69.96億元人民幣，同比上升17.63%。主業淨利潤(扣除應佔聯營公司利潤)約為9.87億元人民幣，按年增長46.95%。收入增長主要來自固廢處置和垃圾處置收入同比保持快速增長。

近年國內收緊環保條例，環境治理方面力度不減，打好碧水、藍天、淨土保衞戰，推動生態環境質量持續發展，環保產業正逐步成為新經濟常態下的亮點。集團在處理固體廢物及危險廢物上具領導的地位，相信能繼續以「固廢處置及爐排爐垃圾發電」雙輪驅動帶動環保產業高速成長，並推進中國建材、蒙西水泥、山水水泥合作進度，實現意向項目盡快落地。另一方面，進一步發揮環保研究院功能，逐步實現自主設計或研究環保新技術，為集團提高企業核心競爭力。建議可以34元附近買入，目標39元，如失守31元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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