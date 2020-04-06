中梁控股3月合約銷售額按月增1.6倍
2020年04月06日 08:36
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中梁控股(02772)公布3月未經審核營運數據，於2020年1月至3月累計合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)額約187億元人民幣(下同)；合約銷售面積約158.4萬平方米；合約銷售均價約每平方米1.18萬元。
單計3月集團合約銷售(連合營企業及聯營公司的合約銷售)額約82億元，按月增165%；合約銷售面積約63.7萬平方米；合約銷售均價約每平方米1.29萬元。
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