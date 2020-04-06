【專家點評】陳政深：生物科技股睇高一線
2020年04月06日 09:00
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油價自低位反彈，有分析認為，油價可帶動股市。的確，近日股市尤其是港股，似乎有跌不下去之感，而油價與股市的同步性又的確甚高。然而影響油價的，說到底是供求因素：供者，自然是產量；求者，便是投機需求以及實際應用因素了。
紐約期油自年初的64美元高位，直插至20美元樓下水平，反映的主要是市場對經濟前景展望之悲觀。目前全球感染武漢肺炎的人數，已超過100萬人，對比上周已是幾何級數上升，歐美各國都暫時難以放寬目前的禁足以及封關措施，這對實體經濟的打擊是致命性的。
中國即使表面上已暫時控制好疫情的擴散，但據其疾控中心的專家所指，無症狀感染者當中，有逾六成是潛伏期病人，由於目前中國已大致復工復產，國內隨時再爆社區感染，加上歐美的訂單急跌，環球經濟難以樂觀。
此外，國務院常務會議表明，將引導新增1萬億信用類債券，同時提前下達一批地方政府專項債額度，以支持投資；而中央政治局早已表明將適當提高赤字率支持資金面，估計今年全國新增債券發行將按年增加24%。
中線而言，融資成本有機會扯高，金融系統亦會增加潛在資產質素問題，為經濟帶來長遠隱憂。在此投射之下，第二季的低位很大機會較首季更低，20,200點的中線支持，或總要在上半年一試。
展望次季，生物科技股是其中一個較值得樂觀的板塊，很多生科股上市時基本上已無盈利，業務與經濟的相關性亦較小，其突破點以及股價催化劑，在於旗下藥物研發的進程，早前上市的諾誠健華(09969)，旗下有三種已屆臨床階段的治癌藥物，並有六種處於IND階段的藥物，逆市中獲資金持續追捧，一旦藥物進程有所突破，股價將具不俗爆發力，值得以中線角度收集。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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