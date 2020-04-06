【獨家專訪】奉勸別再內鬥！沈聯濤倡拓科技谷經濟

香港證監會前主席、香港金融管理局前副總裁沈聯濤接受東網專訪時直言，香港經濟發展一大缺陷，乃港府及業界忽視科技的發展，只靠「食老本」，而社會持續動盪恐阻礙企業的創新。香港作為國際金融中心，命根在於外界的信心，直言如果港人在新冠肺炎疫情爆發這個危急存亡之秋，還在內鬥，社會注定走下坡。

沈聯濤表示，過去港府、香港企業家及教育界對科技發展一直不夠「上心」，常以為眼前的主營業務必定能讓香港繁榮；惟一直支撐香港經濟的金融、貿易和地產業，已經因為科技發展和地緣政治局勢，出現急劇轉變。

【內地改革迎機遇】

他引用美國半導體巨擘英特爾(Intel)已故創辦人之一羅戈夫(Andrew Grove)的名言「只有偏執狂才能生存」，寄語港人要時刻積極創新。然而，一切繁榮和機遇講求「天時、地利、人和」缺一不可，以香港社會目前非常分化的情況，「試問企業還有精力創新求變？」

沈聯濤認為，香港作為一個國際金融中心，本來就是處理資金大舉進出，並於多年來累積了豐富的處理經驗。中國於控制國內債務急速膨脹已略有成績，其解決之道就是促進內地股票市場的發展，而有關改革速度相當快，因此香港證監會應該想辦法捕捉當中的機遇。

不過，他強調，一個金融中心最重要是外界的信心，「若果連香港人都對自己沒有信心，其他人亦不會對香港抱有希望。」

【必須團結攜手合作】

他直言對香港近期官民衝突之烈感到詫異，又指香港現時面對的危機並非僅新冠肺炎疫情，而是身份認同的危機。無論大家喜歡與否，香港是中國的一部分，共存共榮，「當社會大部分人支持用暴力解決問題，問題只會愈鬧愈大」。他認同大家可以有不同意見，但於疫情這生死關頭下，唯一選擇乃團結一致攜手合作。要是還在互相傾軋，整個社會就注定走下坡，前景愈益黯淡。

對於市場憂慮疫情會拖垮中國經濟，沈聯濤不以為然，直指那些揚言一個擁有14億人口、過去40年持續增長的經濟體，會因一場疫症而崩潰的人，不是部署好沽空倉、圖謀從大跌市賺取暴利的對沖基金經理，就是對中國有成見。

他說，美國政府選擇透過整頓貿易逆差，以削減財政赤字，引發全球貿易保護主義，令環球經濟進一步放慢。華府違背自由貿易精神強加給中國的貿易協議，將令被視為中國基礎貨幣一大供應來源的貿易順差有所縮窄。

【中國金融系統未受威脅】

不過，他相信，中國金融系統不會因此受到威脅，原因是國際油價偏低，可紓緩進口以至外匯流出的壓力，況且貿易佔中國經濟比重正在下降，而中國亦開始積極加強本土消費，以發展內在的增長引擎。

至於內地的債務問題，沈聯濤認為是反映過去社會融資手法存在的弊病，並非一時三刻就能解決，惟中國債務絕大多數是內債，如把外債和外匯儲備相減，中國仍是淨債權國。對於中國人民銀行來說，更重要的考量是一旦經濟增長動能突然停頓，流動性就會斷裂。

【宜保持警惕 作好準備】

沈氏不猜測中國會否或甚麼時候出現「明斯基時刻」(Minsky Moment，即資產價格突然崩盤，令信貸增長及商業活動周期斷纜)，但認為資產價格朝着基於基本因素的合理水平調整是必要且健康的事。政府要做的是保持警惕，準備應急方案；而以中國儲蓄率依然強勁，中國有充裕的財政彈藥應付危機。

【引入國際科技公司來港發展】

就香港政府該如何推動本地科技發展，業界認為當局不能只停留在派錢，而是要積極招商引資，說服知名科企來港設立研發中心，而且當局本身也要更多採用科技。

政府最新財政預算案中列出合共9項關於智慧城市及創新科技的措施，包括預留30億元推展科學園第二階段擴建計劃、預留10億元成立智慧交通基金，資助與車輛有關的創新科研和應用。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，「疫情下，今年預畀科研嘅錢少啲唔出奇，但港府推動科技往往停留喺出錢咁大把，其實並唔足夠」。更重要的是讓強勁的知名科企也在香港從事研發，這就需要政府了解他們所需，提供如土地和稅務優惠等配套，讓該些科企願意在香港投放資源從事長遠發展。

他指，大型跨國科技公司來港設立研發中心可以培育一批人才，而該些人才之後自立門戶又會帶出另一批人才，形成良性循環，漸漸把香港科企的規模做大。「當你有咁嘅環境，自然會多啲學生修讀相關學科，讀完又喺香港做呢行」。然而，現時跨國公司普遍只是把香港用作市場營銷的基地。

【5G有助擴展智慧城市】

方保僑認為，5G給香港的機遇在於發展智慧城市，因為數據傳輸速度有顯著突破，連上互聯網的設備會大增，惟政府也要多點採用科技，尤其是本地公司的服務，「政府係大客嚟...不過你睇佢今次人人派1萬蚊竟然要成10億行政費，我問過啲FinTech(金融科技)公司，佢哋都話可以唔使咁貴...你話驚市民未必識用，依家有錢派你驚佢唔跟咩」。

財政預算案亦提到，政府今年會公布《香港智慧城市藍圖2.0》、探討建設第3個「InnoHK創新香港研發平台」、推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，以及分階段推出全港三維數碼地圖，並預留6,000萬元設立地理空間實驗室，推動空間數據應用。

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