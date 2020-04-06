港股23400點上落　騰訊380關爭持　內房倒跌

內地A股假期休市，道指期貨續升近500點，港股高開逾300點後升幅一度收窄至數十點，暫復漲近200點，企23,400點水平。國企指數升30點，主板成交240億港元。

重磅藍籌股個別發展，騰訊升0.7%，於380元水平爭持。中國移動升1.5%；滙豐控股升0.5%；建設銀行升0.3%；友邦保險升0.2%。香港交易所偏軟；油價急挫，中國海洋石油逆市跌0.2%。

內房股高開低走，碧桂園及中國海外倒跌0.7%及0.4%；萬科跌1.9%；融創中國及龍湖跌0.6%。

香港地產股則做好，新鴻基地產及恒基地產升1.8%；信和置業、領展及新世界發展升1%。

手機設備股有買盤，瑞聲科技及舜宇光學升3.2%及1.9%；丘鈦科技及高偉電子升3.2%及1.6%。

【09:20】騰訊升上380元 滙豐彈逾1%

美股道指期貨升近600點，港股開市跟隨做好。恒生指數升322點或1.39%，報23,558點；國企指數高開139點或1.47%，報9,631點。

藍籌股差不多全線上升，碧桂園升3.3%表現最佳；中國生物製藥、中國旺旺及中國海外升3%緊隨其後。

「ATM」三大科網股向上，騰訊升0.9%報380港元；阿里巴巴升1.2%報186元；美團點評升1.4%報94.2元。

金融股是推高大市主力，滙豐控股升1.6%報38.5元；友邦保險升1.3%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.7%；中國平安升1%。

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