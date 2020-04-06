港府：香港樓價仍高企 未有需要「撤辣」
2020年04月06日 09:33
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新冠肺炎疫情於全球蔓延，嚴重打擊經濟。然而，財經事務及庫務局長劉怡翔在立法會特別財委會表示，香港樓市價格仍然高企，目前未有需要撤辣，但會密切留意市場發展。
至於疫情重創全球經濟，專家亦預測今年全球經濟可能陷入衰退，他指出，今年環球和香港金融市場會更趨波動，香港經濟會急劇轉差，但金融體系歷經考驗，有成熟的監管制度，仍然穩健運作，可以應對市場變化。
對於滙豐控股(00005)應英倫銀行要求暫停派息，但有股東批評除淨後才宣布停派息是對股東不公平的做法。劉稱，見到有關除淨的影響，但該集團總部在倫敦，要考慮英國監管機構的要求。香港方面，監管機構與海外對口單位不時有聯絡，在有關情況下，不會公開評論。
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