新冠肺炎：新加坡政府今公布第3輪紓困措施

新冠肺炎疫情衝擊多國經濟，新加坡政府將於周一(6日)公布第3輪紓困措施，支援工人、商界及家庭，將會是新加坡史上首次2個月內公布3份預算案。

王瑞杰將於周一下午2時到國會宣讀第3輪紓困措施，他指全球及新加坡的新冠肺炎疫情嚴重，各地推出強硬措施應對，導致經濟受打擊。他強調面對危機時要堅定不移及團結，所以命名今輪紓困措施為《團結預算案》。

新加坡政府此前已先後於2月18日及3月26日推出兩輪紓困措施，合共總值550億新加坡元(約2,964億港元)。

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