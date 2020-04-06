各界促撤辣：何濼生重申有助住宅交投回復正常

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府無意將樓市措施減辣或撤辣。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授反對，重申「撤辣」有必要！因「辣招」將市場扭曲，間接將樓盤供應鎖死，業主亦很怕放盤。現時「辣招」下，業主購入住宅物業後如在3年內轉售，需要繳交額外印花稅，變相樓盤鎖死3年，影響住宅流動性。

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