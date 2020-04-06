【專家點評】麥嘉嘉：內房高收益債具吸引力

美國3月份非農職位勁減70.1萬個，是11年以來最差，失業率升至4.4%，新冠肺炎對經濟的打擊開始浮現。美國周六單日新增確診逾3萬宗，至今累積近31萬宗病例，預料美國未來公布的經濟數據將持續轉弱。展望本周，美股周五是受難節假期。另外，有報道稱，油組與盟友(OPEC+)將於本周內開會，討論減產事宜，但最新又有消息可能延期，相關的進展會成為市場焦點之一。

中國方面，人行上周五收市後宣布定向降準及下調超額存款準備金利率，是次定向降準將會分為兩階段(4月15日及5月15日)落實執行，每次下調0.5個百分點，預計是次操作將可向市場釋放約4000億元人民幣的長期資金。人行藉下調超額存款準備金利率，釋放資金對實體經濟所帶來的潛在效用。惟舉動屬市場意料之內，因此預期未能為港股短線走勢帶來顯著的刺激作用。A股因清明節長假期周一(6日)休市一天，港股本周五至下周一為復活節假期暫停買賣。本周的「滬深股通」北向交易僅在周二及周三運作；南向的「港股通」只在周二至周四開通。投資者將聚焦內地周四公布3月份居民消費價格指數(CPI)與生產物價指數廠價格指數(PPI)。

策略方面，3月上旬發生的股債拋售潮後，內房債債價已止跌，反映市場對內房高收益債保持信心，部分內房債債價已回升，資金流入追逐高息回報。現水平內房高收益債具吸引力，建議嚴選違約風險低的企業高收益債，並以短存續期為投資首選。投資者亦可配置高收益債券基金達致相同效果。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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