【專家點評】陳偉明：善用期權策略博大市爆邊

近來港股在22,700點至23,800點窄幅區間波動，未有進一步下跌，主要因為美國總統特朗普呼籲推出2萬億美元基建計劃刺激經濟，加上市傳中國增購戰略石油儲備刺激油價反彈，而歐洲多國疫情有放緩迹象，人行亦終於宣布定向降準1個百分點，從而幫助港股跌勢轉穩。

雖然美國新冠肺炎確診人數急增至超過33萬人，美國3月非農職位更大減70.1萬個，但在美國大力放水撐市下，令到美股跌幅比筆者想像中少。然而，現時美國急速上升的確診人數 仍然令筆者擔憂，後市仍需小心謹慎。

技術上，期指短期內傾向大約在22,500至24,000點窄幅徘徊，傾向利用期權的博爆邊策略，等待大市在進一步消息推動下作出明顯突破。雖然近期引伸波幅明顯回落，但仍然屬於偏貴水平，不利於單純利用兩邊Long的期權勒束式策略搏爆邊。

由於Put Side期權金比Call Side明顯偏貴，筆者建議可以考慮利用組合策略，Long Put 22,000點及Short Put 21,600點4月份恒指期權組成看淡跨價期權組合 ，並且同時Long Call 24,600點4月份恒指期權，令到博爆邊的成本減低。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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