各界促撤辣：莊太量指政府「不做不錯」　犧牲市民利益

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，然而，財經事務及庫務局長劉怡翔在立法會特別財委會表示，香港樓市價格仍然高企，目前未有需要撤辣。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，樓市是很敏感的話題，怎樣做也會得罪其中一方的人，港府寧願「不做不錯」，但不撤辣令樓市失去自然調節，犧牲市民的上車機會，希望盡早沽貨離場業主亦會受損。

他指政府不撤辣或與不少辣招與政府的稅務收益有關，但政府不應只顧庫房而放棄撤辣。政府要給市民一個底線，樓價究竟要跌幾多才會撤辣，例如是否跌15%、或跌20%就會撤辣？給予大家一個明確的「日落條款」。

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