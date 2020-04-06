港股格局：李偉傑話短期阻力在23700點
2020年04月06日 10:52
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國上月非農業就業職位差過預期，但仍為市場預計之內，而人民銀行上周五宣布對中小型銀行降準，令港股周一(6日)能承接外圍升勢高開。不過，A股假期休市，港股料跟隨道指期貨波動。
他指出，現時環球央行繼續「放水」救市，港股走勢較之前平穩，但預期恒指今次反彈浪的0.382倍約23,700點有較大阻力，需更好消息刺激才可突破該水平，料大市短期將在22,500至23,700點橫行區間整固。他補充，港股4月份行情仍偏向樂觀，如果內地有進一步消息刺激，恒指有望挑戰反彈黃金比率的0.5倍約24,500點。
李又指，市場憧憬5G時代來臨，中港電訊股近日表現強勢，中國移動(00941)跑贏大市，股價一度觸及100天線，而中國聯通(00762)及中國電信(00728)亦有追落後空間，但仍要留意行業仍有政策風險。至於本港電訊股如數碼通(00315)及和電香港(00215)等，估值亦偏低，但由於自由行減少對收益造成一定影響，短線博反彈可以考慮，但彈至100天線附近或有阻力，屆時宜趁高獲利。
滙豐控股(00005)自宣布暫停派息後，股價反覆尋底。李指出，該股在消息公布前約處44.1元水平，雖然市場對企業信心降低，或者商譽損失，均會對股價造成一定壓力，但跌勢已反映不派息的利淡因素，料短期將在37至38元水平橫行整固，睇吓經濟狀況發展，令市場對滙控重新定位。
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