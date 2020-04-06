港股格局：李偉傑話短期阻力在23700點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國上月非農業就業職位差過預期，但仍為市場預計之內，而人民銀行上周五宣布對中小型銀行降準，令港股周一(6日)能承接外圍升勢高開。不過，A股假期休市，港股料跟隨道指期貨波動。

他指出，現時環球央行繼續「放水」救市，港股走勢較之前平穩，但預期恒指今次反彈浪的0.382倍約23,700點有較大阻力，需更好消息刺激才可突破該水平，料大市短期將在22,500至23,700點橫行區間整固。他補充，港股4月份行情仍偏向樂觀，如果內地有進一步消息刺激，恒指有望挑戰反彈黃金比率的0.5倍約24,500點。

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