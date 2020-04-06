【全球救市】英國要求暫停派息　傳滙豐在內4大銀行曾反對

消息透露，英國5家大型銀行的高層於上周一(3月30日)與英倫銀行副行長、審慎監管局(PRA)行政總裁Sam Woods進行連串電話會議，後者意圖讓銀行在央行沒有公開指示的情況下宣布暫停派息，但遭4家銀行反對，唯一一家沒有反對的是英國政府持有大部分股權的蘇格蘭皇家銀行。

不過，消息指該電話會議上，並未引起激烈的討論，但當中滙豐及巴克萊的反應較大，因為他們的股份已除淨，意味只有那些在那一天前已持有該股份的投資者，便有權獲得派息，而滙豐亦擔心其持有約1/3股份的香港散戶投資者的反應。

據了解，部分銀行認為去年通過了央行有關衡量貸款人是否能夠承受與新冠肺炎疫情後果相似程度的經濟衝擊的壓力測試，其資產負債表足夠強大以支付派發股息。

在談判失敗後，央行才透過審慎監管局向銀行發出書面通知，要求暫停派息，而英國時間周二(3月31日)晚上各銀行亦陸續宣布暫停派息計劃。雖然當局的說法是各銀行自行決定不派息，但Woods向7大銀行發出的信件明確表示當局「預期(expect)」銀行停派息及回購。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626