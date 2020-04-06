【專家點評】陳蓓敏：微盟業績佳可吼

該股截至2019年12月31日止全年度收入14.36億元人民幣(下同)，按年增加66%，錄得股東應佔溢利3.11億元，2018年同期則虧損10.92億元；每股盈利0.15元，不派末期息。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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