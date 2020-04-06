各界促撤辣：溫天納擔心97年樓市崩潰情景重現

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，政府無意將樓市措施減辣或撤辣。資深投資銀行家溫天納稱，政府應該積極考慮撤辣，否則1997年金融風暴樓市崩潰情景將重現。

他指，目前歐美疫情非常嚴重，擔憂疫情短期內未有改善，當地經濟持續停擺，對中國與香港的海外商貿將會造成重大衝擊。屆時商人周轉不靈，不問價拋售物業，將會觸發香港樓市大跌。

他續指，樓市受疫情影響下依然相對硬淨，全因持貨者對樓市仍存希望，相信是次疫情對樓市的衝擊頂多似1997年或2008年金融海嘯般，只要能死守，樓價長線也會向上。但如果歐美疫情於下半年仍未受控，將會令希望幻滅，料香港樓市會出現陰乾或崩潰式跌勢。

撤辣的方法多樣，他建議放寬住宅物業按揭成數，及買家印花稅收費(BSD)，並將樓市下跌幅度與撤辣的步伐掛鈎，好讓市民安心，政府在穩定樓市有做好防禦措施。否則，樓市大跌，只會導致全民皆輸！

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