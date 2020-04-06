【石油大戰】會議延遲添憂慮　分析：油價或跌穿10美元

主要產油國商討減產的會議推遲召開，市場懷疑能否達成協議，國際油價亞洲時段一度跌逾一成，布油最新跌2.43%，至每桶33.28美元；紐油仍挫4.41%，每桶報27.09美元。

石油分析師Cyril Widdershoven認為，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)會議可能導致美國原油期貨價格跌至每桶10美元以下。此次會議由原定的周一(4月6日)召開推遲至周四(4月9日)，沙特與俄羅斯原油價格戰料難結束，油市持續震盪，主要產油國持續爭奪市場份額，美國不大可能減產，歐美國家的新冠病毒疫情導致原油需求持續下降，這都不是OPEC+會議可以解決的。每天減產1,000萬桶將不足以穩定石油市場，各產油國減產恐怕未能推高油價，油市的恐慌情緒更可能飆升至紀錄高位，導致油價在未來數周進一步失守每桶10美元。

澳新銀行高級大宗商品策略師Daniel Hynesuy亦認為，「達成協議的可能性極低」，考慮到需求所遭受的衝擊，穩定市場所需的那種協議，肯定是遙不可及。

至於Eurasia Group則相信，若OPEC+減產將使布油價格升至每桶30至35美元，但補充指，OPEC+的履約程度問題意味着減產不足以讓布油可持續突破每桶40美元。

外國傳媒引述沙特阿拉伯消息人士透露，沙特將在周四主持OPEC+的視頻會議，而不是早前盛傳的周一，另沙特將在周五(10日)公布5月原油官方售價。據悉，沙特與俄羅斯皆希望美國加入石油減產協議，但美國總統特朗普早前表示如有必要，將對來自外部的石油徵收關稅，以保護國內的石油產業。

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