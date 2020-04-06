新加坡金管局提前3個月披露外匯市場干預操作

新加坡金管局宣布，將從4月份開始披露其外匯市場干預操作，較早前宣布的7月份提早開始作出披露，旨在幫助市場理解當局實施貨幣政策而採取的行動，同時維持當局營運效率。

該局稱，提前披露是為了提供更加及時的信息，並且與當局貨幣政策周期一致。

該局去年7月1日至12月底淨購買的外匯數據，將於當地時間周四(9日)下午5時在其網站上公布。其後定於每半年公布一次有關數據，定於4月和10月的首個工作日。

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