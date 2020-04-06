港元拆息︰1個月降至1.83厘
2020年04月06日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.9厘，跌穿1厘，結束兩連升；1星期回軟至1.27厘；與樓按相關的1個月降至1.83厘；3個月升至1.95厘。
6/4/2020
隔夜 0.90643厘
1星期 1.27393厘
2星期 1.44357厘
1個月 1.83655厘
2個月 1.96006厘
3個月 1.95863厘
6個月 1.95863厘
12個月 1.97071厘
3/4/2020
隔夜 1.01143厘
1星期 1.30488厘
2星期 1.46976厘
1個月 1.85446厘
2個月 1.94214厘
3個月 1.94964厘
6個月 1.96149厘
12個月 1.97232厘
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