港元拆息︰1個月降至1.83厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.9厘，跌穿1厘，結束兩連升；1星期回軟至1.27厘；與樓按相關的1個月降至1.83厘；3個月升至1.95厘。

6/4/2020

隔夜 0.90643厘

1星期 1.27393厘

2星期 1.44357厘

1個月 1.83655厘

2個月 1.96006厘

3個月 1.95863厘

6個月 1.95863厘

12個月 1.97071厘

3/4/2020

隔夜 1.01143厘

1星期 1.30488厘

2星期 1.46976厘

1個月 1.85446厘

2個月 1.94214厘

3個月 1.94964厘

6個月 1.96149厘

12個月 1.97232厘

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