胡潤：疫後兩月全球百強企業家財富蒸發2.6萬億元人幣

新冠肺炎疫情爆發襲擊全球股市，對經濟亦造成衝擊，企業家財富亦大大縮水。胡潤研究院周一(6日)發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》，研究了胡潤全球富豪榜企業家在截至3月31日的兩個月內的財富變化，並公布最新的《胡潤全球百強企業家》榜單。數據顯示，全球百強企業家近兩月財富損失2.6萬億元人民幣(下同)或12.6%，蒸發了過去兩年半所創造的財富，相當於每人每天損失4億多元；前十名累計損失達1.4萬億元。

胡潤全球百強企業家中，只有9%的人近兩個月財富增加，86%財富減少，5%保持不變。百強中財富在過去兩個月內有所增長的9個人全部來自中國。全球對呼吸機和其他醫療設備需求激增，醫療器械開發商邁瑞的徐航財富增加了26%，漲幅排名第一，達到950億元；漲幅最大的前五名中兩位是中國的豬肉生產商，新希望的劉永好財富增加了20%，達到1,050億元；來自牧原的秦英林和其妻子錢瑛財富增加了16%，達到1,550億元。

值得留意的是，視像會議程式Zoom的創辦人袁征近兩月財富增長最快，增長了77%，達到565億元。

至於財富下降的企業，統計顯示奢侈品牌LVMH集團總裁伯納德(Bernard Arnault)特近兩個月財富縮水最多，損失了2,000億元，相當於每天損失30多億。印度能源巨頭Reliance的穆凱什安巴尼財富縮水1,290億元，相當於過去兩個月內每天損失20多億元。另外，包括股神巴菲特在內的4位企業家期內損失亦超過千億元。

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