【高盛推介】內銀股持續獲資金關注　留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有意見認為滙豐控股宣布暫停派息後，更多投資者轉而留意其他高息銀行股。而近日內銀股持續獲資金流入。

建設銀行上周五(3日)跌約1.4%。周一(6日)早段則反彈。建行代表指新冠肺炎疫情對業務影響可控。觀察個股認股證資金流向，過去7個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約620萬元。此外，近期北水大手吸納建行，當中上周三(1日)錄得約7.92億元資金經港股通淨買入。

中國銀行上周五跌約0.7%。周一早段亦見反彈。中行代表早前表示，認為新冠肺炎疫情的衝擊是短期而且可控。觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，當中上周三至上周五皆錄得資金流入。

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