標指要再冧四成？華爾街投資大師咁睇...

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資官Scott Minerd發表報告表示，美股最差局面還遠未結束，其模型估計，在最糟糕情況下，標普500指數可能在上周五的水平上再下跌近1,000點或約四成，至1,500點。

標指上周五(3日)收市報2,488點，較2月18日紀錄高位已下跌26.5%。

Minerd稱，當市場開始看到失業上升、經濟增長和企業盈利萎縮的數據時，將會出現另一輪恐慌。他警告，如果盈利如他預期般持續下降，那今年標指成分股的合計每股收益可能降至100美元。考慮到傳統市盈率約為15倍，將使標指跌至1,500點。

Minerd認為，市場現在還能支撐住令人驚訝，因為大部分企業實際上仍然處於關閉狀態。他原本預期目前的股價會更低。他補充，受疫情嚴重打擊的航空和酒店業股票現時可能是非常危險的賭注，因為部分表現將永遠不會回到疫情爆發前的水平。

另外，他又預計今年美國國內生產總值(GDP)萎縮幅度可能遠超10%。

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